Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

İsrail tam 261 gündür Gazze’de sivilleri katletmeye devam ediyor. Uluslararası kamuoyundan yükselen ateşkes seslerine kulak tıkayan İsrail yaşlı genç çocuk dinlemeden havadan ve karadan ölüm saçmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre sadece 24 saat içerisinde hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 47 olurken bu saldırılar sonucunda yaralanan Filistinlilerin sayısı ise 121 oldu.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybeden Gazzelilerin sayıssı 37 bin 598 olurken yaralıların sayısı ise 86 bin 32 oldu.

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