Gazze’de can kaybı: 39 bin 324

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıların bilançosu paylaşıldı.

Son 24 saat içinde düzenlenen hava saldırılarında 66 Filistinli hayatını kaybetti ve 241 kişi yaralandı. Bu saldırılar sonucunda, toplam ölü sayısının 39,324'e, yaralı sayısının ise 90,830'a çıktığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı belirtildi.