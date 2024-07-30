Gazze'de can kaybı 40 bine yaklaştı

İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli öldü, 73 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne 298 gündür süren saldırılarla ilgili bilgi veren açıklamada, son 24 saat içinde 3 ayrı katliamda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Bu saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 39 bin 400’e, yaralananların sayısı ise 90 bin 996’ya yükseldi.

Ancak hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunuyor ve sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşamıyor, çünkü İsrail’in engellemeleri devam ediyor. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu belirtilen ölümler, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının trajik sonuçları arasında yer alıyor.

Ayrıca, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.