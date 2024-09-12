Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 41 bin 118'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 342 gündür devam eden saldırılarıyla ilgili güncel veriler paylaşıldı.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliam" sonucu 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 118'e, yaralı sayısının ise 95 bin 125'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.