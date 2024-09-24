Gazze’de can kaybı 41 bin 467’ye çıktı

Kaynak: DHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 467’ye çıktı

Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 41 bin 467 sivilin hayatını kaybetti.

Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 41 bin 467 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 921 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenmeye devam ederken, Filistin'de de saldırılar aynı şekilde sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 467 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 921 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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