Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı

İsrail 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına hem havadan hem de karadan devam ediyor. İsrail Ordusu tarafından yapılan saldırılar dur durak bilmeden devam ederken tespit edilen can kaybı 41 bin 84'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre sadece son 24 saat içerisinde İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucunda 64 Gazzeli daha hayatını kaybetti. Yine son 24 saat içerisinde yapılan saldırılar sonucunda 104 Gazzeli sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan saldırılar sonucunda halen enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin olduğu ancak İsrailli güvenlik güçleri nedeni yüzünden bu cenazelere ulaşılamadığı kaydedildi.