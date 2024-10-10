Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e çıktı. İsrail'in 370 gündür saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e çıktı. İsrail'in 370 gündür saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 42 bin 65'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 370 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 166 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 65'e, yaralı sayısının 97 bin 886'ya yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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