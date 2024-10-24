Gazze'de can kaybı 42 bin 847'ye çıktı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 42 bin 847'ye çıktı

Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldü, 132 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 384 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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