İsrail Gazze'ye hava saldırısında 16 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden dokuz kişinin öldüğünü belirtti.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, saldırıda ölen üç kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.