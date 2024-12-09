Gazze’de can kaybı 44 bin 758’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 44 bin 758’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 758'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 430 gündür sürdürüyor.

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Bölgede birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 758'e, yaralıların sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi.

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