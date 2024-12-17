Gazze'de can kaybı 45 bin 59'a yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 45 bin 59'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak, 45 bin 59'a yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 31 kişi öldü, 79 kişi yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 438 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının da 107 bin 41'e yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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