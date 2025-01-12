Gazze’de can kaybı 46 bin 565’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürüyor. Bölgede binlerce sivili katleden İsrail ordusu, başta yerleşim yerleri ve ibadethaneler olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırarak uluslararası hukuku çiğniyor.

Dünya devletleri Gazze Şeridi'ndeki katliamı izlemeye devam ederken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırı sonucu 28 sivilin hayatını kaybettiği, 89 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 464 gündür devam eden saldırılarda ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 565'e, yaralıların sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği bildirildi.