Gazze’de can kaybı 46 bin 565’e yükseldi

Kaynak: AA / İHA
Gazze’de can kaybı 46 bin 565’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 565'e, yaralıların sayısı 109 bin 660'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürüyor. Bölgede binlerce sivili katleden İsrail ordusu, başta yerleşim yerleri ve ibadethaneler olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırarak uluslararası hukuku çiğniyor.

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Dünya devletleri Gazze Şeridi'ndeki katliamı izlemeye devam ederken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırı sonucu 28 sivilin hayatını kaybettiği, 89 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

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Bölgede 464 gündür devam eden saldırılarda ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 565'e, yaralıların sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

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