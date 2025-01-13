Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi

İsrail'in 465 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi. Son 24 saatte 19 Filistinli öldürüldü, 71 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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