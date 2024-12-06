Gazze’de can kaybı artıyor! İşte bölgede son durum...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı artıyor! İşte bölgede son durum...

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 612'ye, yaralı sayısı 105 bin 834'e yükseldi.

gazze.jpgİsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 427. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirilen üç saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 612'ye, yaralı sayısının da 105 bin 834'e yükseldiği aktarıldı.

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