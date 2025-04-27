Gazze'de can kaybı sayısı 52 bin 243'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı sayısı 52 bin 243'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 51 ölü ve 115 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 51 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 151 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 598 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 243'e, yaralıların sayısının da 117 bin 639'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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