Gazze'de cesetler çürümeye başladı

İsrail ordusu tarafından kuşatılan Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde defnedilmeyi bekleyen cesetler çürümeye başladı.

KAYNAK: AA
Gazze'de cesetler çürümeye başladı

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Ebu er-Riş, yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

SALGIN VE FELAKETİN HABERCİSİ

Ebu er-Riş, “İsrail güçleri yüzlerce cesedin yığıldığı Şifa Hastanesi’nin avlularını hedef alıyor, buradaki durum bir salgının ve gerçek bir felaketin habercisi.” dedi.

Hastanedeki insani durumun boyutuna dikkati çeken Ebu er-Riş, “Gazze Şeridi’nin en büyük hastanesi Şifa Tıp Kompleksi’nde durum çok tehlikeli, insanlar yaralı olmalarına rağmen hastaneyi terk etmeye zorlanıyor, biz, hastalarımız hastaneden tahliye edilirken güvenliklerinin sağlanması gerektiğini defalarca talep ettik.” diye konuştu.

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“ARTIK ÖLÜ VE YARALILARI SAYAMAZ HALE GELDİ”

Ebu er-Riş, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Sağlık Bakanlığının artık ölü ve yaralıları sayamaz hale geldiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun hastaneyi kuşatmasından “İsrail yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kurumları” sorumlu tutan Ebu er-Riş, hastanede kalan yaralı ve hastaları kurtarmak için dünyayı Şifa Hastanesi’ne mümkün olan en kısa sürede yakıt sağlamaya çağırdı.

CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Gazze’deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim’den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze’deki 35 hastaneden 22’si çalışamaz hale geldi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından kuşatılan Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde defnedilmeyi bekleyen cesetler çürümeye başladı.

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“TAHLİYE EDİLECEK GÜVENLİ BİR YER YOK”

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut da bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi’ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söylemişti.

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35 HASTANENİN 22’Sİ ÇALIŞAMAZ DURUMDA

İsrail, “Hamas’ın hastanenin altında askeri üs kurduğu” iddiasıyla geçen hafta Şifa Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı ve çevresini bombalamış, saldırı can kaybı ve yaralanmalara yol açmıştı.

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