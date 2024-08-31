Gazze'de Çocuk Felci vakası sonrası aşılama kampanyası başlatıldı

Kaynak: İHA
Gazze'de Çocuk Felci vakası sonrası aşılama kampanyası başlatıldı

Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, bölgede çocuk felci vakasının görülmesinin ardından kapsamlı bir aşılama kampanyası başlatıldığını açıkladı.

İsrail’in yoğun saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nde, insani durum kritik seviyede devam ediyor.

Saldırılar sonucu 40 bin 691 Filistinli hayatını kaybederken, çocuklar arasında bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor.

Abed, aşılamanın yerel sağlık yetkilileri, BM ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle orta bölgede başladığını belirtti.

Kampanya, Güney ve Kuzey Gazze’de devam edecek ve 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu hedef alacak.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail’in aşılar için 3 günlük insani mola verdiğini duyurmuştu.

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