Gazze'de gıda krizi

Kaynak: AA
Gazze'de gıda krizi
İsrail'in 5 aydan fazladır saldırdığı Gazze Şeridi'nin dört bir yanında insanların büyük çoğunluğu açlıkla karşı karşıya kaldı.

İsrail'in yardımlarının girişini dahi izin vermediği kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde, İsrail kuşatmasının yoğunlaşması sebebiyle Filistinliler yiyecek olarak yabani bitkileri pişirip, yiyorlar.

Binlerce Gazzeli de yiyecekleri olmadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Gazzeli kadın Necah Yusif Mustafa Cafer, yaşadıklarını AA'ya anlattı. Gazzeli kadın, "Yaşadığımızı anlatmaya gücüm yetmiyor. Yabani bitki ne varsa kopartıp yemek yapmaya çalışıyoruz. Etrafta hiç bir yemek yok. Açlıktan git gide zayıflayıp, güçsüz duruma düşüyoruz." dedi.

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