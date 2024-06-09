Gazze’de hastaneler için acil jeneratör çağrısı

Kaynak: AA
Gazze’de hastaneler için acil jeneratör çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde acil şekilde jeneratör ihtiyacı bulunduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, kurumlara ve yardım kuruluşlarına Gazze'deki hastaneler için acilen jeneratör sağlamaları çağrısında bulundu. Açıklamada, Gazze'deki tek elektrik santralinin İsrail saldırılarıyla yok edildiği ve son 9 aydır hastanelerde jeneratörlerin kullanıldığı belirtildi.

Mevcut jeneratörlerin gerekli bakımlarının yapılamadığı, bazılarının büyük teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ve bazılarının ise tamamen kullanılamadığı bildirildi. "Şifa", "Nasır", "Endonezya" ve "Kemal Advan" hastanelerindeki jeneratörlerin İsrail saldırılarında kasıtlı olarak imha edildiği ifade edildi.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan iki jeneratörden birinin arızalandığı ve tek jeneratörün çalıştığı belirtilerek bu durumun bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 15.517'si çocuk ve 10.279'u kadın olmak üzere toplam 37.084 Filistinli hayatını kaybetti, 84.494 Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu ve sivil altyapının da hedef alındığı kaydedildi.

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