Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365’ e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365’ e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 121 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630’a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı hava ve kara saldırıları 121 gündür aralıksız bir şekilde tüm şiddeti ile devam ediyor. Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlayan saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 630’a yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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