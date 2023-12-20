Gazze’de iletişim hizmetleri bir kez daha kesildi

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo konu hakkında iki ayrı açıklama yaptı.

Jawwal, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını aktardı.

Şirketin hizmetlerinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasıyla, maruz kalınan yedinci kesinti olduğu söylenen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ooredoo şirketi de aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindekinin yanı sıra kuzeydeki iletişim hizmetlerindeki kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana hizmetlerinde maruz kalınan yedinci kesinti olduğunu açıkladı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullar altına yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla yiyecek, su, elektrik, ilaç ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze’ye saldırmasından bu zamana kadar kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulundu.