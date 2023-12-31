Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı her geçen gün artıyor. Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukanın devam ettiği 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saat içinde 150 kişi artarak 21 bin 822’ye ulaştı.

Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı 86 gündür sürdürdüğü saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki 150 Filistinliyi daha katlettiği, 286 Filistinliyi de yaraladığı ifade edildi. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 822’ye, yaralananların sayısının da 56 bin 451’e çıktığı bildirildi.

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