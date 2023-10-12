Gazze’de ölü sayısı bin 537’ye yükseldi

Bakanlık, saldırılarda 500’ü çocuk olmak üzere bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 212 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çocuk ve kadınlar en çok etkilendi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 500 çocuk ile 276 kadının yer aldığı ifade edildi. Bakanlık, saldırılarda ayrıca çok sayıda ev, okul, hastane ve caminin de hasar gördüğünü veya yıkıldığını bildirdi.

İsrail’de de can kaybı var

İsrail tarafından ise şu ana kadar bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden atılan roketlere karşı Demir Kubbe savunma sistemiyle karşılık verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırılara devam edeceklerini söyledi.