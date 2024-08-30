Gazze'de Pazar günü ateşkes olacak

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşa insani ara verilmesi kararı alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), polio (çocuk felci) virüsünün bölgede yayılma endişesinin ardından İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına "insani aralıklar" vermeyi kabul ettiğini duyurdu. En az üç gün aralıklarla birden fazla kez uygulanması planlanan geçici ateşkes ile virüs salgınından etkilenme tehlikesi altındaki 640 binden fazla Gazzeli çocuğa polio aşısı yapılabilecek.

DSÖ'nün Gazze ve Batı Şeria temsilcisi Rik Peeperkorn, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalara verilecek aralıkların sabah 06:00'da başlayıp öğleden sonra 15:00'a kadar süreceğini ve en az üç gün boyunca üç ayrı bölgede uygulanacağını belirtti. Geçici ateşkes uygulamaları Gazze'nin merkezinde başlayıp, güney ve kuzeye doğru ilerleyecek. İlk doz aşı yapılan çocuklara dört hafta sonra ikinci doz aşının uygulanması gerekiyor.