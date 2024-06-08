Gazze’de salgın alarmı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden defalarca yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bulaşıcı hastalığa yakalananların iyileşip iyileşmediği konusunda bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana 2.4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtildi.

İsrail'in ablukası ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının sonucunda Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının da hayatının risk altında olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun İsrail'in saldırıları sonucu ebeveynlerinden en az birini kaybettiği ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında bulunduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere toplam 36 bin 731 Filistinli hayatını kaybetti, 83 bin 530 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildirildi.