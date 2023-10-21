Gazze’de ‘tampon bölge’ planı. İsrailli bakanlar tek tek açıkladı

İsrail’in 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’ye saldırıları 15. günde de sürüyor.

İsrailli bakanlardan gelen son açıklamalar ise yıllardır abluka altında tutulan ve adeta açık hava hapishanesine çevrilen 2,3 milyon nüfuslu Gazze’nin geleceğiyle ilgili planları gündeme getirdi.

HEDEF SINIRA TAMPON BÖLGE KURMAK



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada “Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze’nin toprakları da azalacak” dedi.

Bu açıklama tartışma yaratırken daha önce istihbarat örgütü Şin Bet’in başında olan İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter de Hamas’ın yenilgiye uğratılması sonrası Gazze sınırına tampon bölge kurulacağını söyledi.

Dichter, Gazze sınırında birkaç yüz metrelik İsrail güvenlik alanının yeterli olmadığını, Filistinlilerin sızmasını engellemek için Gazze topraklarında da İsrail güvenlik noktaları oluşturulması gerektiğini savundu.

"RİSK ALDIĞIMIZDA NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Dichter, "Gazze Şeridi boyunca bir sınırımız olacak. Ve içeri giremeyecekler. Orası bir ateş bölgesi olacak. Ve kim olursanız olun, İsrail sınırına asla yaklaşamayacaksınız" dedi.

Dichter, gelecekteki herhangi bir tampon bölgenin genişliğinin "bölgeye, ordunun ihtiyaçlarına, İsrail ordusunun veya İsrail yerleşimlerinin mesafesine göre" kararlaştırılması gerektiğini söyledi ve "Gazze Şeridi'nin tüm çevresi risk almamıza izin vermiyor. Risk aldığımızda neler olduğunu gördük. Bu tekrarlamayacağımız bir hataydı" ifadelerini kullandı.