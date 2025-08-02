Gazze’de zulüm devam ediyor... 7 sivil açlıktan öldü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze’de zulüm devam ediyor... 7 sivil açlıktan öldü!

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 7 sivil daha yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 7 sivil daha yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 93'ü çocuk olmak üzere 169'a yükseldiği aktarıldı.

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