Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden kâr satışlarının etkisiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Hamas arasında barış anlaşması için ilk aşamada anlaşıldığını duyurması güvenli liman talebini azaltarak fiyatlarda geri çekilmeye yol açtı.

Sert yükseliş sonrası düzeltme eğilimine giren değerli metal, küresel piyasalarda yüzde 1’e yakın düşüş yaşarken, iç piyasada gram altın da zirve seviyesinden sınırlı geri çekildi.

Yurt içi piyasalarda da benzer bir hareket gözlendi. Dün 5.443 TL ile tarihi zirvesini yineleyen gram altın, sabah saatlerinde 5.411 TL’ye kadar geriledi.

Altının güvenli liman cazibesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas ve İsrail arasında ilk aşama için anlaşmanın sağlandığını açıklamasıyla azaldı.

Altın fiyatlarındaki güncel durum şöyle:

Gram Altın: Alış 5.409,61 TL – Satış 5.410,32 TL

Ons Altın: Alış 4.038,03 USD – Satış 4.038,45 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.323,00 TL – Satış 9.443,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.646,00 TL – Satış 18.897,00 TL

Tam Altın: Alış 36.807,03 TL – Satış 37.542,52 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 37.177,00 TL – Satış 37.650,00 TL

Ata Altın: Alış 37.957,25 TL – Satış 38.924,45 TL