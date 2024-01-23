Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü

Kaynak: AA
Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü
İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze’nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla saldırıya uğradığını belirtti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama yaşandığını ve binaların ağır hasar alarak çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu belirten Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10’nun isimlerinin açıklandığını aktardı.

7 EKİM'DEN BU YANA 556 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının düşünüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, henüz verileri güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e çıktı.

7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya yükseldi.

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