Gazze'deki hükümet: Yaklaşan kışla birlikte Gazze'deki 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'deki hükümet: Yaklaşan kışla birlikte Gazze'deki 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hükümetin açıklamasına göre, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların %74'ü kullanılamaz durumda ve 135 bin çadırdan 100 bini acilen değiştirilmesi gerekiyor.

Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırlar, 11 aydır süren savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranmış durumda.

Bu koşullarda kış mevsiminin yaklaşması, 2 milyon insanın barınaksız kalmasına yol açacak bir insani felakete neden olabilir.

İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteyner Gazze'ye ulaşamıyor.

Uluslararası toplum ve kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar sağlama çağrısı yapıldı.

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