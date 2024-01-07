Gazze'deki Sivil Savunma Birimi açıkladı. '8 binden fazla Filistinli kayıp'

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarının bilançosuna dair bilgi verdi.

İsrail saldırıları sebebiyle çok sayıda merkezlerinin kullanılamaz olduğunu aktaran Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını söyledi.

Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçleri tarafından zor kullanarak engellendiğini öne süren Basal, çalışanlarından 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere kaçırıldığını ifade etti.

Gazze'de en az 8 bin Filistinlinin kayıp olduğunu açıklayan Basal, saldırılarda yaralananların çoğuna da Gazze dışında tedavinin gerekli olduğunu aktardı.