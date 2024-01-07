Gazze'deki Sivil Savunma Birimi açıkladı. '8 binden fazla Filistinli kayıp'

Kaynak: AA
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi açıkladı. '8 binden fazla Filistinli kayıp'
Gazze'de faaliyette bulunan Sivil Savunma Birimi, saldırılar sonucu 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarının bilançosuna dair bilgi verdi.

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İsrail saldırıları sebebiyle çok sayıda merkezlerinin kullanılamaz olduğunu aktaran Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını söyledi.

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Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçleri tarafından zor kullanarak engellendiğini öne süren Basal, çalışanlarından 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere kaçırıldığını ifade etti.

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Gazze'de en az 8 bin Filistinlinin kayıp olduğunu açıklayan Basal, saldırılarda yaralananların çoğuna da Gazze dışında tedavinin gerekli olduğunu aktardı.

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