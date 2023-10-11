Gazze'deki yıkımın boyutu uydudan görüntülendi: Evler küle döndü

Uydu görüntüleri, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'e ait görüntüler, hava saldırısından kaynaklanan patlamaları ve yanan konutları gösterdi.

NTV’nin haberine göre görüntülerde, Gazze'deki Al-Sousi ve Al Gharbi camilerinin de yıkıldığı görüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail’in hava saldırılarının Gazze'nin Şeyh Radvan ve Al-Nasr mahallelerindeki evleri hedef aldığını açıkladı.

Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.