Gazze'deki yıkımın boyutu uydudan görüntülendi: Evler küle döndü

ABD'li uydu şirketi Maxar, İsrail'in hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkımın uydu görüntülerini paylaştı.

Gazze'deki yıkımın boyutu uydudan görüntülendi: Evler küle döndü

Uydu görüntüleri, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 2

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'e ait görüntüler, hava saldırısından kaynaklanan patlamaları ve yanan konutları gösterdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 3

NTV’nin haberine göre görüntülerde, Gazze'deki Al-Sousi ve Al Gharbi camilerinin de yıkıldığı görüldü.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 4

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail’in hava saldırılarının Gazze'nin Şeyh Radvan ve Al-Nasr mahallelerindeki evleri hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 5

Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 6

İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 7

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 8

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 9

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 10

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı Dünya
Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı
Real Madrid'den Arda Güler'e lüks otomobil. Fiyatı dudak uçuklattı Spor
Real Madrid'den Arda Güler'e lüks otomobil. Fiyatı dudak uçuklattı
Afganistan'da art arda 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki yeni deprem Dünya
Afganistan'da art arda 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki yeni deprem
Bjelica servet kazanarak gitti. 8 haftada görevde kaldı Trabzonspor'dan dünyaları aldı Spor
Bjelica servet kazanarak gitti. 8 haftada görevde kaldı Trabzonspor'dan dünyaları aldı
Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'e büyük şok Spor
Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'e büyük şok
Real Madrid'den Türkçe Arda Güler paylaşımı Spor
Real Madrid'den Türkçe Arda Güler paylaşımı