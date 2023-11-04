Gazze'den atılan roket gazetecilerin dibinde patladı. İşte saldırı anı

Gazeteciler sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Gazeteciler bölgeden ayrılmakta kararsızdı

Gazeteci Adem Metan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin roket saldırısından yara almadan kurtulduklarını söyledi. Metan, TRT Haber canlı yayınına katılarak yaşananları anlattı. Metan, bölgeden ayrılmakta kararsız olduklarını, bir anda çok fazla roketin düşmeye başladığını ifade etti.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor

İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri sürüyor. Ancak taraflar arasında henüz bir uzlaşı sağlanamadı. İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını sürdürürken, Hamas da İsrail’in güneyine roket atışlarını devam ettiriyor. Çatışmalarda şu ana kadar 200’den fazla Filistinli ve 10 İsrailli hayatını kaybetti.