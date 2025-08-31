Gazzeli kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlinlik destek!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin insani krizin yaşandığı Gazze'deki yeni anneler için ebe ve acil tıbbi malzeme ulaştırma sözü hatırlatıldı.

"Bu yardımlar, yalnızca İsrail'in hayati önem taşıyan insani yardımlara erişimi önemli ölçüde artırmaya izin vermesi halinde binlerce kişiye ulaşabilir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, destek kararının Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan Gazze'de kıtlık uyarı ardından alındığına işaret edildi.

Açıklamada, "İngiltere, İsrail hükümetinin Gazze için gerekli yardımları reddetmesinin insan yapımı bir felakete yol açtığını yineliyor, bu durumu iyileştirmek için gerekli adımları atmaya çağırıyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de günde yaklaşık 130 kadının doğum yaptığı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlinlik (yaklaşık 166 milyon lira) desteğinin BM Nüfus Fonu (UNFPA) aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

İngiltere'nin bölgedeki kadınlara yönelik yardımları arasında hijyen kitleri, üreme sağlığı ürünleri, mobil sağlık hizmetleri ile cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmetler de yer alacak.

"YENİ DOĞAN SERVİSLERİ VE KADIN DOĞUM HİZMETLERİ ÇÖKTÜ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda olmayı sürdürüyor. Gazze'deki kıtlığın yükünü kadın ve kızlar çekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin durumu iyileştirmek için her şeyi yaptığını savunan Lammy, "Şu konuda netiz, İsrail, etkili olacak yardımların girişine ve güvenli şekilde ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırılmasına izin vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Lammy, Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünü vurgulayarak "Devam eden saldırılar nedeniyle çoğu hastane ve sağlık merkezi hizmet veremez durumda. Hamile kadınlar, sağlıklı bir doğum yapamama endişesi taşıyor. Bu nedenle, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik insani yardımlarımız kapsamında bu destek paketini açıklıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yapılacak ebelik yardımlarıyla doğumların daha sağlıklı hale geleceğini kaydeden Lammy, doğum yapan kadınların ve yeni doğan bebeklerin durumunu iyileştirmenin önemine dikkati çekti.

Lammy, "Bu destek ancak İsrail hükümeti müsaade ederse tam manasıyla etkili olacaktır. İsrail, sivillerin, sağlık personelinin ve sağlık altyapısının korunmasını sağlamalı, hayat kurtaran ilaç, tıbbi ekipman ve tıbbi yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeli." ifadelerini kullandı.

UNFPA Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Laila Baker da açıklamasında, "Gazze'deki kadınlar ve kızlar korkunç şartlarla karşı karşıya. Yetersiz beslenme ve hastalıklar özellikle hamile kadınların, emziren kadınların ve bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baker, İngiltere'nin 3 milyon sterlinlik yardımıyla gerekli ilaçların, mobil kadın doğum ünitelerinin ve ebelik hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bilgisini aktardı.

Gazze'de her 5 bebekten birinin prematüre ya da düşük kilolu doğduğunu vurgulayan Baker, "Yetersiz malzeme ve enerji nedeniyle yeni doğan servisleri ve kadın doğum hizmetleri çöktü." ifadelerini kullandı.