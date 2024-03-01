Gazze'ye havadan yardım paketleri bırakıldı

Kaynak: İHA
Gazze'ye havadan yardım paketleri bırakıldı
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne yardım malzemeleri ulaştırmak için havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'yi abluka altına alması nedeniyle yardımların havadan ulaştırılması zorunlu hale gelmiş durumda.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Ürdün'ün Gazze'nin kuzeyine insani yardım malzemeleri ulaştırdığını duyurdu. Toplamda 48 paket yardım malzemesi bölgedeki 4 farklı noktaya bırakıldı.

Ürdün Kralı Abdullah, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Gazze'deki kardeşlerinin yanında olmak için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Ancak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, havadan yardımın son çare olduğunu ve aşırı derecede maliyetli bir yöntem olduğunu belirtti. Lazzarini, gerçek çözümün Gazze'ye geçişleri açmak, konvoylar ve tıbbi yardım sağlamak olduğunu vurguladı.

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