Gazze'ye ilk kez uçaklarla sınırlı miktarda gıda yardımı ulaştırıldı

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez, Gazze Şeridi'nin kuşatma altındaki kuzey bölgesine, Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutusu bırakan uçaklar görüldüğünü belirtti.

Tanıklar, ayrıca uçakların Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesindeki Meçhul Asker Parkına ikinci bir yardım indirdiğini aktardılar.

Filistinli kaynaklar, uçaklardan atılan yardımların, insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz, bölgedeki sivil yerleşim yerlerinin, hastanelerin, okulların ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakların hedef alınması ve insani yardımların engellenmesiyle birlikte artarak devam ediyor. Bu süreçte en az 12 bin 660’sı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinlinin öldüğü, 70 bin 325 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında binlerce ölü olduğu tahmin edilirken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.