Gazze'ye insani yardım yeniden başladı

Kaynak: DHA
Gazze'ye insani yardım yeniden başladı

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Gazzeli sivillere insani yardımın yeniden başladığını açıkladı.

İsrail’in insanlık dışı saldırıları sonucunda 36 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze’de insani yardımlarında yeniden başlandığı bilgisi ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından duyuruldu. Bugüne kadar 492 metrik ton insani yardımın yapıldığı Gazze’de hiçbir ABD’li askerin Gazze’ye ayak basmadığı belirtilen duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) desteğiyle Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım ulaştırmak için devam eden bu çaba tamamen insani niteliktedir ve çeşitli ülkeler ve insani yardım kuruluşları tarafından bağışlanan yardım malzemelerini içermektedir”

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