Gazze'yi sağanak vurdu

7 Ekim’den bu yana işgal altında olan Gazze’de İsrail saldırıları nedeni ile bugüne kadar 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.
100 binden fazla sivilin ise hava ve karadan yapılan saldırılar neticesinde yaralandığı belirtiliyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucunda birçok cansız bedenin de enkaz altına kaldığı ancak İsrail askerlerinin engellemeleri nedeni ile bu cenazelere ulaşılamadığı da aktarıldı.
Altyapının hedef alınması ile beraber sağlık sistemi de neredeyse çökme seviyesine gelen Gazze'de salgın hastalıklar ile beraber çocuk felcinin de yayıldığı aktarılanlar arasında.
331 gündür abluka ve işgal altında olan Gazze'de bugün sağanak yağış etkili oldu.
İnsanların bir şekilde hayatına devam etmeye çalıştığı objektiflere yansıdı.
Savaş nedeni ile temiz suya erişimde de sorunlar yaşayan sivil halk yağmurun yağması ile temiz su ihtiyacını çok küçük bir miktarda da olsa karşılamaya çalıştı.