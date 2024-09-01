Gazze'yi sağanak vurdu

Gazze'yi sağanak vurdu
Düzenleme: Kaynak: AA

İsrail tarafından abluka ve işgal altında tutulan Gazze'de sağanak yağış etkili oldu.

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Gazze'yi sağanak vurdu 1

7 Ekim’den bu yana işgal altında olan Gazze’de İsrail saldırıları nedeni ile bugüne kadar 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Gazze'yi sağanak vurdu 2

100 binden fazla sivilin ise hava ve karadan yapılan saldırılar neticesinde yaralandığı belirtiliyor.

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Gazze'yi sağanak vurdu 3

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucunda birçok cansız bedenin de enkaz altına kaldığı ancak İsrail askerlerinin engellemeleri nedeni ile bu cenazelere ulaşılamadığı da aktarıldı.

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Gazze'yi sağanak vurdu 4

Altyapının hedef alınması ile beraber sağlık sistemi de neredeyse çökme seviyesine gelen Gazze'de salgın hastalıklar ile beraber çocuk felcinin de yayıldığı aktarılanlar arasında.

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Gazze'yi sağanak vurdu 5

331 gündür abluka ve işgal altında olan Gazze'de bugün sağanak yağış etkili oldu.

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Gazze'yi sağanak vurdu 6

İnsanların bir şekilde hayatına devam etmeye çalıştığı objektiflere yansıdı.

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Gazze'yi sağanak vurdu 7

Savaş nedeni ile temiz suya erişimde de sorunlar yaşayan sivil halk yağmurun yağması ile temiz su ihtiyacını çok küçük bir miktarda da olsa karşılamaya çalıştı.

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Gazze'yi sağanak vurdu 9
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Gazze'yi sağanak vurdu 10
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Gazze'yi sağanak vurdu 11
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