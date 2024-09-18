Gebelik dönemi için annelere kritik uarı

Usta, gebelik dönemindeki bireylerin günlük ortalama 5-6 porsiyon sebze ve meyve tüketmelerinin gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 6 kişiden birinin kısırlık sorunu yaşadığını belirten Usta, doğurganlık üzerinde beslenme, ağırlık, sigara/alkol kullanımı ve egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinin de etkili olduğunu ifade etti. Beslenme modelinin kadınlarda yumurta kalitesini etkileyebileceğini ve dengesiz bir beslenme modelinin yumurta kalitesini azaltabileceğini belirtti.

Usta, Akdeniz beslenme modelinin doğurganlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Bu modelin, yüksek miktarda sebze, meyve, zeytinyağı, rafine edilmemiş karbonhidratlar, az yağlı süt ürünleri, kümes hayvanları, balık ve düşük miktarda kırmızı et ve basit şeker alımı ile karakterize olduğunu söyledi. Trans yağların düşük olması, düşük glisemik indeksli gıdalar ve yüksek lifli gıdaların bulunmasının doğurganlığı olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Batı tarzı beslenme modelinin ise yüksek şeker, yağ ve basit karbonhidrat içermesi nedeniyle insülin direncini, dislipidemiyi ve oksidatif stresi artırarak doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Fast-food gıdalar, abur cuburlar ve ilave şeker içeren ürünlerin azaltılmasının önemli olduğunu söyledi.

Usta, yumurta kalitesini artırmak için buharda ve fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Bu yöntemlerin vitamin-mineral kaybını en aza indirirken antioksidan maddelerin korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, gebelik döneminde bol su tüketmenin kabızlık, hazımsızlık ve ödem oluşumunu önlemede önemli olduğunu ve günlük 2.5-3 litre su tüketilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

Folik asit, B12 ve B6 vitaminlerinin doğurganlık üzerinde etkili olduğunu belirten Usta, bu vitaminlerin yeterli düzeyde olmasının düşük riskini azaltabileceğini ifade etti. Demir, çinko ve iyot minerallerinin de doğurganlık ve bebeğin gelişimi için elzem olduğunu vurguladı. Omega-3 yağ asidinin antiinflamatuar özellikler taşıdığını ve doğurganlığı olumlu yönde etkileyebileceğini ekledi.

Son olarak, sosyal medyada önerilen, aktarlarda satılan veya tanıdıkların önerdiği bitki karışımlarının hekime danışmadan kullanılmaması gerektiğini belirtti. İçeriği bilinmeyen ürünlerin vücutta ne tür bir etki yaratabileceğinin kestirilemeyeceğini vurguladı.