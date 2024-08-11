Gebelik için yaş sınırı nedir? Uzmanlar açıklıyor

"Gebelik için yaş sınırı nedir?" sorusu, tıp dünyasında ve toplumda sıkça tartışılan bir konu olmasıyla biliniyor.

Kesin bir yaş sınırı vermek yerine, bu konuya bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında daha detaylı bir şekilde yaklaşmak gerektiği bildirildi.

Gebelik için yaş sınırı konusunda uzmanlar arasında genel bir görüş birliğinin bulundupu ifade edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, en uygun yaş aralığının 20 ile 30 yaşları arasında olduğunu belirtti.

Dr. Şengör, 34 yaşından sonra yumurta kalitesinde düşüşlerin başladığını ve özellikle 37 yaşından sonra bu düşüşlerin daha belirgin hale geldiğini vurguladı.

Benzer şekilde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Kılıç da, 20-35 yaş aralığının kadınlarda yumurtlama fonksiyonlarının en verimli olduğu dönem olduğunu ifade etti

Dr. Kılıç, ilerleyen yaşlarda gebe kalmanın mümkün olduğunu ancak risklerin yaşla orantılı olarak arttığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. Yapılan çalışmalar, kadınların üreme yeteneğinin yaşla birlikte azaldığını ve 35 yaşından sonra gebelikle ilgili komplikasyon risklerinin arttığını gösterdi. Bu nedenle, uzmanlar genellikle 20-30 yaş aralığını gebelik için en uygun dönem olarak önerdi.

Gebelik planlayan kadınların yaş faktörünü göz önünde bulundurarak hareket etmeleri ve gerektiğinde bir uzmana danışmaları önemli olduğu vurgulandı.

Gebelik için kesin bir yaş sınırı belirlemek yerine, her kadının kişisel sağlık durumu, yaşam tarzı ve genetik faktörleri göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.

İleri yaş gebelik düşünen kadınlar, mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalı ve düzenli takiplerde bulunulması önerildi.