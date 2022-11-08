İşte gebelikte düşük nedenleri

Dr. Alver konu hakkında açıklamalarda bulundu, anne adaylarını uyardı, “Ggebelik takibi sürecinde kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörlerinin yanında izlenmesi gereken enfeksiyona dayalı takip olan TORCH (Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes) testinin muhakkak yapılması gerekir” dedi

Alver, gebelik sırasında maruz kalınan bir enfeksiyonun düşüğe neden olacağını açıkladı ve şunları söyledi:



“Gebelikle rahim genişler ve idrar kesesine baskı yapar. İdrar tam boşaltılamadığından eneksiyona neden olur. Vajinadaki floranın değişmesi, sık cinsel ilişki, hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması, az su tüketilmesi, düşüklere neden olur”

Alver ayrıca tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliklerine ve düşük doğum ağırlığı ve erken doğuma neden olabileceğinin altını çizdi. En belirgin özelliklerini ise şöyle sıraladı:

“İdrar yaparken yanma, idrar tutamama, vajinal akıntı ve kaşıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kasıklarda ağrı, mide bulantısı, yüksek ateş”

İYİ PİŞMEMİŞ ET DÜŞÜK NEDENİ Mİ?

Dr. Alver iyi pişmemiş konusuna da değindi ve sözlerine şunları ekledi:

“Özellikle, salam, sosis gibi çiğ etlerin tüketilmesi ve konserve ton balığı, tavuk başta olmak üzere ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmemesi pek çok parazit ve bakterinin anneye oradan da bebeğe geçmesine sebebiyet verir. Hastalık yapıcı mikroorganizmalar, bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşerek sistemik hastalıklara, düşüklere ve ölüme neden olabildiği için etlerin iyi pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda, aşısı olmayan hayvanlar ve dışkıları ile direkt temas da parazit enfeksiyonlarına neden olabilir”

Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, “Düşüklerin en büyük nedeni gebelikte enfeksiyonlar” diye uyardı. İşte ayrıntılar…

Dr. Alver konu hakkında açıklamalarda bulundu, anne adaylarını uyardı, “Ggebelik takibi sürecinde kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörlerinin yanında izlenmesi gereken enfeksiyona dayalı takip olan TORCH (Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes) testinin muhakkak yapılması gerekir” dedi

Alver, gebelik sırasında maruz kalınan bir enfeksiyonun düşüğe neden olacağını açıkladı ve şunları söyledi:

“Gebelikle rahim genişler ve idrar kesesine baskı yapar. İdrar tam boşaltılamadığından eneksiyona neden olur. Vajinadaki floranın değişmesi, sık cinsel ilişki, hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması, az su tüketilmesi, düşüklere neden olur”

Alver ayrıca tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliklerine ve düşük doğum ağırlığı ve erken doğuma neden olabileceğinin altını çizdi. En belirgin özelliklerini ise şöyle sıraladı:

“İdrar yaparken yanma, idrar tutamama, vajinal akıntı ve kaşıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kasıklarda ağrı, mide bulantısı, yüksek ateş”

İYİ PİŞMEMİŞ ET DÜŞÜK NEDENİ Mİ?

Dr. Alver iyi pişmemiş konusuna da değindi ve sözlerine şunları ekledi:

“Özellikle, salam, sosis gibi çiğ etlerin tüketilmesi ve konserve ton balığı, tavuk başta olmak üzere ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmemesi pek çok parazit ve bakterinin anneye oradan da bebeğe geçmesine sebebiyet verir. Hastalık yapıcı mikroorganizmalar, bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşerek sistemik hastalıklara, düşüklere ve ölüme neden olabildiği için etlerin iyi pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda, aşısı olmayan hayvanlar ve dışkıları ile direkt temas da parazit enfeksiyonlarına neden olabilir”