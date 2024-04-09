Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda otomobil alev aldı: Yangın anı kameraya yansıdı

Sürücü, emniyet şeridine çektiği aracını terk ederken, olay anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 civarında, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında gerçekleşti. İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki 34 DCB 673 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü, güvenlik amacıyla aracını emniyet şeridine park etti. Ancak araç bir anda alev topuna dönüştü.

Çevredeki diğer sürücüler, yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüplerini kullanmaya çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay sırasında uzun bir araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev alış anları ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.