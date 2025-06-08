Gebze’de çöp tesisinde yangın: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı!

Yangın, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki çöp ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tesis bahçesindeki çöpler alev aldı. Yangın hızla büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü sardı. Olayı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla yangın, tesise ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çöp bertaraf tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü