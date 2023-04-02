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Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:26
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Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, O.B. yönetimindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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