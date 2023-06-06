Geç kalmayın. Hayati organlara zarar verebilir

Uzmanı, “Bağırsak tıkanıklığında tedaviye geç kalınması hayati organlara zarar verebilir” sözleriyle uyardı.

Geç kalmayın. Hayati organlara zarar verebilir

DHA’nın haberine göre; Bağırsak tıkanıklığının önemli bir sindirim sistemi problemi olduğunu ve acil tıbbi müdahale gerektirebilen ciddi bir durum olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Tülin Kendir Koçak şunları belirtti:

“Sindirim sürecinde bağırsakların normal işleyişini engelleyen bir tıkanıklık meydana geldiğinde, sindirilen gıdanın ilerlemesi durur ve çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum, zamanında tanı ve tedavi olmaksızın hayati risklere yol açabilir. Bağırsak tıkanıklığından muzdarip olan hastalar için cerrahi müdahale, çoğunlukla en etkili tedavi seçeneğidir”

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Tülin Kendir Koçak, bağırsak tıkanıklığının belirtilerini şu şekilde açıkladı:

“Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, şişkinlik, kabızlık ve gaz şikâyetleriyle kendini gösterir. Bu belirtiler, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler ve tedavide geç kalınması durumunda hayati organlarda hasara ve komplikasyonlara yol açabilir”

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞININ BİRÇOK SEBEBİ VAR

Bağırsak tıkanıklığının birçok nedeni olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Koçak, “En yaygın nedenleri arasında bağırsak yapışıklıkları, fıtıklar, invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi), bağırsak tümörleri, kolonun büyümesi, Hirschsprung hastalığı, kolonun bazı geçiş bölgelerinin dar olması, uzun süreli kabızlık ve gebelik sayılabilir. Ayrıca enflamatuar bağırsak hastalığı, enfeksiyonlar veya divertikülit de bağırsaklarda tıkanıklığa neden olabilir” diye konuştu.

HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ MÜDAHALE GEREKİR?

Bağırsak tıkanıklığının cerrahi müdahale gerektiren vakalarında, genellikle laparotomi veya laparoskopik cerrahi uygulandığını ifade eden Koçak, “Laparotomi, karın bölgesinde büyük bir kesinin açılmasıyla uygulanan bir işlem. Laparoskopik cerrahi ise küçük kesiler ve özel bir cihaz olan laparoskop yardımıyla yapılan minimal bir cerrahi işlemdir. Laparoskopik cerrahinin hem daha hızlı iyileşme süresi hem de daha az ağrı ve küçük yara izi gibi avantajları vardır” dedi ve hangi durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulduğunu açıkladı.

Koçak, “Bağırsaklarda tam bir tıkanıklık varsa, bağırsaklardaki tıkanıklık ileri evrede ise ve medikal tedaviler yetersiz kalıyorsa cerrahi müdahale gerekir. Ayrıca bağırsak tıkanıklığına bağlı olarak, bağırsaklarda hasar, enfeksiyon veya nekroz yani doku ölümü gibi komplikasyonlar varsa bu durumda acil cerrahi müdahale hayati önem taşır” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı Güncel
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Ordu’da heyelan yol kapattı Güncel
Ordu’da heyelan yol kapattı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı Siyaset
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı Teknoloji - Otomotiv
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var Spor
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var