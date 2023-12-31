Gece çıkan yangında 2 ev küle döndü 30 tavuk telef oldu

Devrekani ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Kuz köyünde çıkan yangında bir ev alevler içinde kalırken, Veysel Atıcı’ya ait olduğu belirtilen diğer ev de alevlerden etkilendi. Yanarak kullanılamaz hale gelen evin yanındaki kümeste yandı.

Kümeste bulunan 30 tavuk yanarak telef oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken ilçe valisi ilse vatandaşları mağdur etmeyeceklerini ifade etti.