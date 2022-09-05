Gece çok fazla terliyorsanız dikkat. Kanser olabilirsiniz

Yaşam süremizi uzatmak için vücudumuzun gösterdiği değişimlere dikkat etmemizin gerektiğinin uzmanlar vurguluyor. Özellik kanser hastalıkları önceden birçok belirti vererek vücudumuzu uyarmasıyla biliniyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılması korkutuyor. Kan kanserinin belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarmasıyla biliniyor.

Lösemiyle ilgili detaylar…

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gece terlemesi

-Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)

-Nedeni bilinmeyen Ateş

-Sık tekrarlayan Enfeksiyonlar

-Devam eden halsizlik, yorgunluk

-Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler

-Açıklanamayan ateş

-Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

TANI

Lösemi tanısında en sık kullanılan tanı yöntemleri şunlardır;

Kan testleri

Kemik iliği biyopsisi,

TEDAVİ

Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.

ACİLEN DOKTORA GÖRÜNÜN

Uzmanı kan kanseriyle ilgili şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

“Şu anda, çok fazla kişiye geç teşhis konulduğunu biliyoruz, bu da genellikle hayatta kalma şansını azaltıor, bu nedenle insanların semptomlarını mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmesi çok önemlidir. Açıklanamayan ve kalıcı semptomlarınız varsa, acilen doktorunuzdan randevu almalısınız.”

