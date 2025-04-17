Gece gündüz şefkat: Yavru hayvanların hayat hikâyesi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda anneleri tarafından terk edilen ya da yasa dışı yollarla annelerinden koparılan yavru hayvanlar, gece gündüz demeden onlara annelik yapan veteriner ve sağlık ekipleri sayesinde hayata tutunuyor. Gece evlerine götürdükleri minik canlılara biberonla süt veren ekip, doğada kaybedilen güveni sabır ve sevgiyle yeniden inşa ediyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda annelerinden koparılan ya da terk edilen yavru hayvanlar, parkın veteriner hekimleri ve teknik personeli sayesinde hayata yeniden tutunuyor. Henüz gözleri yeni açılmış bir sincap, yumurtadan çıkmakta zorlanan cennet papağanı, yol kenarında bulunan bir tilki yavrusu ve annesi tarafından reddedilen minik bir rakun; hepsi geceleri evlerine götürülüp sabaha kadar biberonla beslenerek büyütülen ve doğaya hazırlanan özel canlılar. Onlara sadece tıbbi müdahale değil, sevgi ve şefkatle de yaklaşan sağlık ekibi, doğanın kaybettiği annelik bağını insan eliyle yeniden kuruyor.

OTOGARDA YAKALANDI, ÖZENLE BÜYÜTÜLÜYOR

Antalya Otogarı'nda yasa dışı şekilde şehir dışına çıkarılmak istenirken yakalanan 1,5 aylık Alex isimli sincap, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşam mücadelesi veriyor. Alex'in tüm bakımı Veteriner Sağlık Teknikeri Burhan Akyazı tarafından üstlenildi. Gündüz parkta büyümesini sürdüren sincap, geceleri Akyazı'nın evine götürülüyor. Veteriner ekip, Alex'in yaşadığı travmayı atlatabilmesi için tüm zamanını onunla geçiriyor. Şimdi 33 günlük olan sincap katı gıdaya geçmeye başladı.

ANNESİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ, ŞİMDİ HER GECE BİBERONLA BESLENİYOR

Parkta dünyaya gelen Venüs isimli rakun yavrusu da, annesi tarafından kabul edilmeyince bakımını Veteriner Hekim Damla Atay üstlendi. Venüs'ü adeta çocuğu gibi sahiplenen Atay, telefonuna her iki saatte bir alarm kurarak gece boyunca biberonla besliyor. Geceleri evine götürdüğü Venüs'le kurduğu bağ, minik rakunun gözlerine de yansıyor.

YOL KENARINDA BULUNDU, ARTIK GÜVENDE

Yol kenarında terk edilmiş halde bulunan Latte isimli tilki yavrusu ise bir vatandaş tarafından Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Henüz bir haftalıkken teslim edilen yavru tilkinin bakımını Veteriner Sağlık Teknikeri Anıl Kılıç üstlendi. Latte, şu anda 45 günlük. Gündüzleri parkta, geceleri ise kafesiyle birlikte Kılıç'ın evinde yaşamını sürdürüyor.

YUMURTADAN ÇIKARKEN ZORLANDI, ŞİMDİ SEVGİYLE SARILIYOR

Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen Çakıl isimli cennet papağanı ise yumurtadan çıkarken zorluk yaşadığı için özel ilgiye ihtiyaç duydu. Hayvan bakıcısı Ahmet Recep Kol, yumurtadan çıktığı andan itibaren onunla ilgileniyor. Çakıl, artık Kol'un parmağına, yanağına hatta kulağına konarak onunla bağ kuran cennet papağanı, akşamları ise bakıcısının evinde misafirliğe gidiyor.

DOĞADAN KOPARILAN YAVRULARA İKİNCİ ŞANS

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, bu özel bakım sürecinin sadece hayvanları yaşatmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu yavruları kendi ellerimizle büyütüyoruz ve onları doğa sevgisini aşılayan eğitimlerde çocuklarımıza tanıtacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda parkımız çocuklara ücretsiz olacak. Tüm aileleri bekliyoruz" dedi.

Arsun ayrıca doğada karşılaşılan yavru hayvanlar hakkında da vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Annesi orada olmayabilir ama bu yavru terk edildi anlamına gelmez. Bir süre gözlem yapmak önemli. Eğer gerçekten annesi gelmiyorsa, o zaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verilmeli" ifadelerini kullandı.