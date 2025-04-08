Gece kulübünde katliam gibi kaza! En az 44 kişi öldü

Politikacıların, sporcuların ve birçok ünlünün eğlenmek için gittiği gece kulübünde meydana gelen kazada en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SAHNEDEKİ ŞARKICI DA YARALANDI

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.