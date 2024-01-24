Gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı

Sarıyer Huzur Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde, kulübe girmeye çalışan kişiler ve mekan çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay çıkaran şahıslar daha sonra silahla geldikleri gece kulübüne kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

2 POLİS MEMURU VE 3 VATANDAŞ YARALANDI

Polis ekipleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışmada, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 polis memuru, gece kulübü çalışanları Y.T. ve S.T ve taksi şoförü H.I. yaralandı.

Çatışma sonrasında saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların içindeki taksi şoförü H.I.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, gece kulübünde uzun süre boyunca incelemeler yaptı. Çatışma esnasında onlarca mermi sıkıldığı belirlenirken bazı mermilerin çevrede bulunan işyerlerine de isabet ettiği fark edildi. Polis ekiplerinin, saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmanın devam ettiği iletildi.